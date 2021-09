삼성증권, 쉬운 투자 Festa 시즌2 개막

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 오는 27일부터 다음달 8일까지 실전 투자 대회인 '쉬운 투자 Festa' 이벤트 시즌2를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성증권에 10만원 이상 자산을 보유한 고객이라면 HTS를 제외한 MTS(mPOP), 간편투자 앱 O2(오투)를 통해 누구나 참여할 수 있다. 이달 26일까지 신청해야 한다.

'쉬운 투자 Festa' 시즌2는 참여하기 전 '주식성향 테스트'를 진행하게 된다. 투자 성향에 따라 다섯개의 팀 중 하나의 팀에 자동으로 배치된다. 각각의 팀은 이벤트 기간 동안 팀원들의 평균 수익률을 통해 팀 수익률을 산정해 순위를 결정짓는다. '쉬운 투자 Festa' 시즌2 이벤트 상금은 1억원이다. 속한 팀의 순위와 팀내 참여자의 기여도에 따라 상금이 결정된다.

팀별 투자 대회뿐만 아니라 엠팝(mPOP), 오투(O2) 등에서 출석 체크 이벤트, O/X 퀴즈 등 다양한 이벤트도 진행될 예정이다.

삼성증권 관계자는 "지난 9월 17일까지 진행된 '쉬운 투자 Festa' 시즌1에 투자자들이 대거 몰리며 인기가 높았다"며 "이번 이벤트를 통해 투자 경험을 키워나갈 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

