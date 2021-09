"스위트 객실에서 글램핑 기분을" 레스케이프, 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 레스케이프는 글램핑 무드로 꾸민 스위트 객실에서 호캉스를 즐길 수 있는 '글램핑 스위트 : 서울라이트' 패키지를 내년 3월31일까지 선보인다고 24일 밝혔다.

코너 스위트 객실은 19세기 프랑스 귀족의 저택에서 영감을 받아 만들었다. 침실과 응접실로 구성됐으며 고풍스러운 인테리어를 적용했다. 각 층 코너에 자리 잡아 통 창을 통해 도심의 파노라마 뷰를 즐길 수 있다.

럭셔리 아웃도어 브랜드 '노르디스크'와 협업해 객실 내에 노르디스크를 대표하는 코튼 텐트인 이든 테크 미니와 라운지 체어, 코튼 캔버스 웨건 등 캠핑 용품이 세팅된다. '팔레드 신'의 다정 세트를 룸 서비스로 제공한다. 다정세트는 마늘 소스 오이 샐러드, 흑식초 광동식 탕수육, 소고기 쌀국수 볶음, 양주 볶음밥으로 이뤄지며 오후 5시30분부터 9시30분 사이 이용 가능하다.

조식 2인(만 12세 미만 직계 자녀 1인까지 조식 추가 제공), 세이보리 라운지 이용(2단 플래터·칵테일, 스파클링 와인), 미니바 내 프리미엄 캔 와인 3종, 피트니스 센터 무료 이용(18세 이상·사전 예약제 운영), 객실 내 아틀리에 코롱 욕실 어메니티, 프리미엄 치약 칫솔, 네스프레소 버츄어 머신 캡슐 등도 포함된다.

해당 패키지는 일~금요일은 38만원, 토요일은 40만원(10% 세금 별도)이다. 코너 스위트 객실은 기본 성인 2인 기준으로 투숙 가능하다(12세 미만 직계 자녀 1인까지 동반 투숙 가능).

유선예약 한정 상품으로 5실 한정 체어 시트, 보관용 팩색, 알루미늄 프레임으로 구성된 52만원 상당의 노르디스크-헬리녹스 라운지 체어 2개와 시중 미판매 제품인 노르디스크 한정판 워터 저그 1개를 제공한다. 해당 패키지는 일~금요일 78만원, 토요일 80만원(10% 세금 별도)으로 이용 가능하다.

