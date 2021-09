우리은행, 우리원뱅킹 '우리페이' 서비스 도입

온·오프라인 간편결제 서비스 도입을

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 고객 이용 편의성을 높이고자 우리원뱅킹에서 우리카드가 제공하는 ‘우리페이’간편결제 서비스를 도입한다고 24일 밝혔다.

‘우리페이’는 우리카드(신용·체크) 또는 우리은행 입출금계좌를 사전에 등록하면 국내외 온·오프라인 가맹점에서 실물카드 없이 편리하게 결제할 수 있는 서비스다. 네이버, 지마켓 등 국내 대형 온라인 쇼핑몰 등에서 사용할 수 있다. 유니온페이와 제휴해 중국 및 동남아시아 등 해외 오프라인 매장에서도 결제할 수 있다.

우리은행 관계자는 “우리페이 서비스 도입을 통해 우리원뱅킹에서 비대면 계좌 개설을 비롯한 뱅킹서비스는 물론 결제서비스까지 원앱 원스톱 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

한편 우리은행은 이종산업과 제휴를 지속적으로 추진해 올해에만 ▲실손보험 빠른청구 ▲우리아이 계좌조회 ▲마이택배 서비스를 연달아 출시한 바 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr