국내 최대 성매매 알선사이트 '밤의 전쟁' 운영자 필리핀서 검거…1조3000억대 도박 총책도

추적 2년 만에…경찰 국제공조 저력 확인

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 추석 연휴 기간 국내 최대 성매매 알선사이트 운영자와 1조3000억원대 불법 온라인 도박사이트 총책을 필리핀 현지에서 검거했다.

경찰청 외사국은 필리핀 최대 규모 불법 사이버도박 조직 총책 40대 A씨를 지난 18일 마닐라 주거지에서 검거했다고 23일 밝혔다.

A씨는 마닐라에 불법 온라인 도박사이트 운영 사무실을 마련하고 2018년 7월부터 2019년 12월 사이 총 1조3000억원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있다.

경찰은 2019년 9월 국가정보원으로부터 범죄 첩보를 입수하고 A씨를 비롯한 조직원 22명에 대한 인터폴 적색수배를 발부받았다. 이후 필리핀 코리안데스크는 국정원·현지 수사기관과 함께 2년간 조직원들을 추적했다.

A씨는 필리핀 현지 최고급 리조트에서 거주하면서 고급 외제차 10대와 명품가방·골프용품을 다수 소유하는 등 초호화 생활을 했던 것으로 전해졌다. 경찰은 2개월간의 추적 끝에 지난 18일(현지시간) 낮 12시께 A씨를 검거하는데 성공했다. A씨가 평소 현지 무장 경호원 10여명을 대동하고 다녀 필리핀 당국은 검거 작전에 경찰특공대를 비롯한 30명의 경찰·이민청 직원을 투입했다.

2018년 시민단체 고발로 수사에 착수했던 국내 최대 성매매 사이트 '밤의 전쟁' 운영자 40대 남성 B씨도 앞서 22일 필리핀 현지에서 검거됐다. 경찰은 해당 사이트에 대한 단속에 나서 국내 총책 등 40명을 검거하고, 성매매 알선사이트 3개를 폐쇄한 바 있다. 또 사이트에서 확인된 업소 789개를 단속하고, 업주와 종업원·성매수남 등 2522명을 검거했다.

총책 B씨가 검거됨에 따라 밤의 전쟁 수사도 마무리단계에 접어들었다. B씨는 2014년 4월부터 2019년 7월까지 밤의 전쟁을 포함한 3개 성매매 알선사이트를 운영하면서 업소 광고를 해주는 대가로 200억원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받는다. 필리핀 코리안데스크는 B씨를 2년간 추적해 중요 첩보를 확보했고, 장시간 잠복한 끝에 B씨를 검거했다. 경찰청 관계자는 "주필리핀 대한민국대사관을 통해 핀리핀 당국과 협의, 신속히 A씨와 B씨를 국내로 송환할 계획"이라고 말했다.

