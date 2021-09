메디아나, 무상증자 결정

[아시아경제 이선애 기자] 메디아나가 734만9504주에 대한 무상증자를 결정했다고 23일 공시했다. 주당 액면가는 500원이며 신주 배정기준일은 다음달 12일이다. 주당 신주배정 주식수는 0.8537501주이며, 신주의 배당기산일은 내년 1월1일이다. 증자전 발행주식 총수는 865만496주로, 신주는 오는 11월1일 상장될 에정이다.

