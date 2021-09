차바이오텍, 정부 재생의료기술개발사업 3개 과제 선정

[아시아경제 서소정 기자] 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 22,200 전일대비 50 등락률 -0.22% 거래량 114,887 전일가 22,250 2021.09.23 10:54 장마감 관련기사 안트로젠 가파른 상승, 치료제 3상 분석 완료… 줄기세포 치료제 후속 대장株는?차백신연구소, 면역증강제 활용 항암치료제 개발 정부과제 선정유전체기업협의회장에 황태순 테라젠바이오 대표 재선임 close (대표 오상훈)은 줄기세포치료제 개발 연구과제가 정부의 '재생의료기술개발사업' 지원대상에 선정됐다고 23일 밝혔다.

재생의료기술개발사업은 과학기술정보통신부와 보건복지부가 재생의료 치료제·치료기술을 확보하기 위해 추진하고 있는 사업이다. 기초연구부터 임상까지 연구개발의 모든 과정을 지원하는데, 올해부터 10년간 총 5955억원이 투입된다.

올해는 재생의료 원천기술 개발, 재생의료 연계기술 개발, 재생의료 치료제·치료기술 개발 등의 3개 분야에서 공공연구기관 5개, 대학 23개, 병원·민간기업(연구소) 23개 등 총 51개 과제를 선정해 지원한다.

지원대상으로 선정된 차바이오텍의 연구과제는 ▲퇴행성 요추 추간판에 의한 만성 요통 치료제(CordSTEM-DD) ▲도파민성 신경전구세포를 이용한 파킨슨병 치료제(CBT-NPC) ▲탯줄유래 줄기세포를 이용한 난소기능부전 치료제(CordSTEM-POI) 개발이다. 차바이오텍은 2024년까지 연구개발비 57억원을 확보해 임상시험과 상업화를 추진한다.

퇴행성 요추 추간판에 의한 만성 요통 치료제 개발 과제는 탯줄유래 줄기세포를 활용해 만성요통 치료제를 개발하는 연구다. 임상 1상에서 안정성을 확인했고, 임상 2a상에서 유효성을 확인하고 있다. 임상 2a상을 2023년까지 성공적으로 완료하고, 2b상 시험계획(IND) 승인을 목표로 하고 있다.

도파민성 신경전구세포를 이용한 파킨슨병 치료제 개발 과제는 도파민을 분비하는 신경전구세포를 이용해 파킨슨병 치료제를 개발하는 연구다. 연구자 주도 임상시험을 통해 운동능력 개선과 안전성을 확인했고, 임상 1상 IND 승인을 목표로 연구를 진행하고 있다.

탯줄유래 줄기세포를 이용한 난소기능부전 치료제 프로젝트는 원시난포의 성장과 활성을 촉진할 수 있는 난소기능부전의 근본적인 치료제를 개발하는 연구다.

오상훈 차바이오텍 대표는 "차바이오텍의 연구과제들이 재생의료기술개발사업에 선정된 것은 차바이오그룹의 산·학·연·병 에코시스템을 바탕으로 세포치료제 연구개발에 집중한 결실"이라며 "앞으로 성공적으로 과제 수행을 완료하고, 상업화를 가속화할 것"이라고 말했다.

