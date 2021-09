부산→서울 5시간20분…귀경길 곳곳 정체, 늦은 밤까지 이어질 듯

[아시아경제 조슬기나 기자] 추석 연휴 마지막 날인 22일 오전 전국 고속도로는 귀경 차량으로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시10분 현재 경부고속도로 서울방향은 옥산 부근~청주휴게소 부근 14㎞, 한성 휴게소 부근~남사 4㎞ 구간 등에서 정체 중이다.

서해안고속도로 서울 방향은 당진 분기점 부근 5㎞ 구간이 정체돼있다. 중부내륙고속도로 양평 방향은 여주 분기점 부근 4㎞ 구간에서 차량 운행이 지체되고 있다. 이밖에 중부선은 하남방향으로 서청주 부근 4㎞, 증평에서 진천터널부근 3㎞, 일죽부근 4㎞ 등에서 차량이 가다 서다 반복하고 있다.

이날 오전 9시 승용차로 전국 주요 도시에서 출발해 서울 요금소까지 도착하는 시간은 부산 5시간 20분, 목포 4시간 10분, 울산 5시간, 광주 3시간 50분, 대구 4시간 20분, 대전 2시간 20분, 강릉 2시간 40분 등이다.

전국 교통량은 470만대로 예측됐다. 이 중 지방에서 수도권으로 49만대가, 수도권에서 지방으로 34만대가 이동할 것으로 도로공사는 예상했다. 오전 7∼8시부터 귀경 방향 정체가 시작돼 오후 4∼5시에 가장 심하고 오후 10∼11시에 해소될 것으로 관측된다.

