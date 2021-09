추석 당일 아침 고속도로 원활 "귀경 정체 오후 3~4시께 최고조"

[아시아경제 유제훈 기자] 추석 당일인 21일 오전 전국 주요 고속도로가 원활한 흐름을 보이고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시30분 기준 경부고속도로는 부산방향 오산~남사 구간, 서울방향 반포~서초 구간을 제외하면 원활한 소통을 이어가고 있다.

이외 서해안선은 서울방향 금천구간에서 정체현상이 빚어지는 것을 제외하면 원활한 소통이 이어지고 있으며, 기타 고속도로도 눈에 띄는 정체구간은 없는 상태다.

이날 오전 9시 기준 승용차로 서울요금소를 출발, 전국 주요 도시까지 도착하는 데 소요되는 시간은 부산 4시간50분, 울산 4시간30분, 대구 3시간50분, 광주 3시간30분, 대전 1시간50분, 강릉 2시간50분으로 예상된다.

한편 이날 귀성방향 정체는 오전 7~8시께 시작, 오후 3~4시께 최고조에 달했다가 오후 8~9시께 해소될 것으로 예상된다. 귀경 방향의 경우 오전 9~10시께 정체가 시작돼 오후 3~4시에 최고조에 달했다가 22일 오전 1~2시께 해소될 것으로 예측된다.

