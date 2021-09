'청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"

KT 삼성 모집 긍정적…LG SK 현대 등 주목

'공채 감소' 구조 개편 어렵다는 지적도

[세종=아시아경제 문채석 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화"KT SAT, 선박 라이브 TV에 YTN 추가 close 와 삼성이 도합 4만2000명의 청년을 추가로 뽑기로 한 가운데 정부가 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 94,600 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 206,462 전일가 94,800 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내서 추석 맞는 총수들…명절에도 미래 구상김밥장사로 모은 전 재산 기부한 박춘자 할머니 등 5명 LG 의인상 카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나 close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 2,000 등락률 +0.74% 거래량 314,171 전일가 271,500 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 서진우 SK수펙스 인재육성위원장, 中 담당 부회장 승진국내서 추석 맞는 총수들…명절에도 미래 구상SK㈜, 쏘카 말레이시아 650억원 투자 유치 close 의 청년 채용 참여 확답을 받아냈고 현대자동차 등도 설득 중이다. 청년 채용과 수평적인 근무 문화 조성을 동시에 해내는 게 프로젝트의 목적이다.

김부겸 국무총리는 지난 17일 이 프로젝트에 KT, 삼성 외에 LG, SK가 참여하기로 했다고 밝혔다. 정부는 '청년고용 응원프로젝트', 'K-디지털 트레이닝' 사업 등 지원 정책을 시행할 테니 기업도 동참하라는 메세지다. 앞서 KT와 삼성은 교육 프로그램을 제공한 뒤 일부는 고용과 연계하기로 했다. LG, SK도 비슷한 방식을 도입할 것으로 전망된다. 삼성 3만명, KT 1만2000명 등을 고려해 LG, SK 나아가 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 698,398 전일가 208,000 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close 도 적잖은 규모의 채용 약속을 할 것이란 관측이 많다.

이런 대책은 '고용 없는 성장'을 우려한 정부의 고육책이란 평이 많다. 코로나19 이전에도 '고용 없는 성장'을 우려한 목소리가 작지 않았다. 굳어진 저출산·고령화 구조로 생산가능인구가 줄어드는 데다 폭등한 집값 등 물가와 사회보험료 등을 고려할 때 '고용은 후행 지표고 경기가 살아나면 좋아지게 마련'이란 안일한 현실 인식으로는 장기 불황을 극복하기 어려울 것이란 걱정이 많았다.

정부의 메세지에 기업이 화답하는 건 일단 긍정적이지만 근본적인 대책으로 작용할지는 미지수다. 이번에 참여하기로 한 기업들이 앞으로도 정기 공개채용을 늘릴 것이라고 밝힌 바 없기 때문이다. 산업 재편으로 숙련된 고급 인력을 그때그때 쓰는 '긱 경제'가 세계적으로 유행하고 있기 때문이다. 긱 경제는 단기 고용계약 위주의 경제 시스템을 의미한다.

취업포털사이트 인크루트에 따르면 국내 814개사를 대상으로 '2021 하반기 채용동향'을 조사한 결과 하반기 '채용계획이 있다'고 밝힌 기업 가운데 '정기공채'를 택한 곳은 35.6%, '수시공채'는 48.9%였다. 최근 2년간 정기공채 비중은 14.0%포인트 줄고 수시공채 비중은 18.2%포인트 늘었다. 삼성만 유일하게 공채를 유지하고 있으며 LG와 현대차는 이미 수시채용으로 바꿨다. SK도 내년부터 수시채용으로 전면 전환할 방침이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr