日 매체 "은퇴한 김연경, 김연아처럼 CF로 먹고 살듯"

[아시아경제 나예은 기자] 한 일본 매체가 지난달 국가대표를 은퇴한 김연경(33)에 대해 "김연아와 마찬가지로 CF 출연료만으로 생활이 이뤄질 것"이라고 전했다.

일본 매체 '데일리신초'는 지난 15일 "김연경이 도쿄올림픽 이후 언론에서 보이지 않는 날이 없다"고 보도하면서 김연경이 언론의 주목을 받는 이유는 '도쿄올림픽 한일전 승리' 덕이라고 주장했다.

이어 "김연경도 이를 의식해서인지 한일전 승리를 가장 후련한 경기로 꼽았다"고 말했다. 앞서 김연경은 지난 7일 공식 기자회견에서 "역시 한일전이 가장 짜릿했다. 마지막 세트 12-14에서 역전승을 거둬 말로 표현할 수 없을 만큼 좋았다"라고 밝힌 바 있다.

또 데일리신초는 2002년 한일 월드컵에서 한국이 아시아 사상 최초로 4강에 진출했을 때와 2010년 밴쿠버 동계올림픽 여자 싱글 피겨스케이팅에서 아사다 마오를 이기고 금메달을 목에 건 김연아를 언급하며 "한국은 일본을 이기거나 상위권에 오른 선수들은 영웅이 된다"고 말했다.

반면 "일본은 한일전에서 지면 분노하기도 하고 이기면 기뻐하지만 한국에 승리했다고 영웅이 되는 경우는 드물다"고 설명했다.

그러면서 "한국에서 생활하다 보면 한국인 선수에게 패배한 일본인 선수의 이름이 자주 거론된다"며 "한국인들에게는 이 선수들이 있어야 우월감을 느낄 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

한편 김연경은 수원한일전산여고 3학년 재학 중이던 2005년, 국제배구연맹(FIVB) 그랜드챔피언스컵에 출전해 성인 대표팀에 데뷔했다. 이후 2020 도쿄올림픽까지 세 번의 올림픽, 네 번의 아시안게임, 세 번의 세계선수권대회를 비롯해 수많은 국제대회에 참가해 우리나라 여자배구의 중흥을 이끌었다.

