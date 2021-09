[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 한미가 16일 국장급 협의를 갖고 대북 관여 방안을 실무 협의했다고 밝혔다.

임갑수 외교부 평화외교기획단장은 정 박 미국 대북 특별부대표와 이날 한미 국장급 협의를 가졌다.

외교부는 "양측은 최근 한반도 상황 및 한반도 평화 프로세스의 실질적 진전을 위한 다양한 대북 관여 방안에 대해 실무적 협의를 가졌으며, 앞으로도 긴밀한 소통을 이어나가기로 했다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr