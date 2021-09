[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 출신 배우 변정수가 14일 자신의 인스타그램에 "샤워하고 샴푸하고, 샤워실에서 물기 닦자마자 얼굴에 미스트. 몸에는 오일로 마무리. 가운까지 딱 입으면 하루 시작한다"며 "나만 이래? 여러분 욕실도 나와 똑같죠?"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

변정수는 1974년생 올해 48세로, 21살에 7살 연상 남편 유용운 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

