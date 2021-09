[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 3S=본점 소재지 기존 서울시 금천구 시흥대로71길 30-1에서 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24로 변경

◆ 나노씨엠에스=코스닥시장본부의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 별도로 중요 정보 없다고 답변

◆ 세종메디칼=코스닥시장본부, 유상증자결정 철회 공시 번복을 사유로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 쎄미시스코=코스닥시장본부, 유상증자결정 철회 등 공시 번복 4건을 사유로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 맘스터치=전 사내이사 이모씨를 배임 혐의로 고소

◆ 피씨엘=소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) 지연공시 등 공시 불이행을 사유로 불성실공시법인 지정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr