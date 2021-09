고승범, 5대 금융지주 회장 만나 "가계부채 관리 최우선" 강조

취임 이후 첫 만남…5대 금융지주 회장 모두 참석

코로나19 금융지원 조치 재연장 여부도 검토

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 10일 5대 금융지주 회장과 첫 상견례를 갖고 ‘가계부채 관리’를 최우선 과제로 삼아달라고 강조했다. 이날 자리에는 윤종규 KB금융지주 회장, 조용병 신한금융지주 회장, 김정태 하나금융지주 회장, 손태승 우리금융지주 회장, 손병환 NH농협금융지주 회장 등이 모두 참석했다.

고 위원장은 이날 오후 2시 30분 서울 중구 은행회관에서 열린 5대 금융지주 회장단과 간담회에서 "가계부채 관리 강화는 선택이 아닌 필수 과제이자 최우선 과제"라며 이같이 말했다. 취임인사를 겸하는 자리로 금융위원장 취임 후 금융지주 회장들과 공식 모임을 갖는 것은 이번이 처음이다. 급증한 가계부채 관리를 강화하는 방안과 이달 말 종료되는 소상공인·자영업자 대출 만기연장·이자상환 유예 조치 재연장 여부 등을 논의하기 자리가 마련된 것으로 전해진다.

고 위원장은 먼저 가계부채에 대해 "실물경제 성장세를 넘는 부채의 증가는 우리 경제의 위기발생 확률을 높이는 리스크 요인"이라며 "최근의 가계부채 증가가 자산시장 과열과 상호상승 작용을 유발하는 등 그 부작용이 위험수준에 가깝다"고 진단했다.

이어 "기존 가계대출 정책들을 흔들림 없이 추진하는 한편 효과를 높이기 위해 다방면으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

고 위원장은 5대 금융지주 회장을 향해 가계부채 위험관리 노력을 기울여달라고 당부했다. 금융위에 따르면 5대 금융지주의 가계대출은 국내 금융권 가계대출 총액의 절반(약 47%)에 달한다. 고 위원장은 "실수요와 무관하게 과도하게 지원되는 가계대출은 없는지 2금융권 가계대출 관리에 잠재위험은 없는지 신경써달라"고 말했다. 이에 금융지주 회장들은 "직접 책임지고 점검하겠다"고 답했다. 정부의 가계부채 관리 기조에 적극 협조해 가계부채 증가율 목표(금년 중 5~6%)에 부합하겠다고 했다.

코로나19 위기 대응에 대응한 만기연장 및 상환유예 조치의 처리 방향도 논의됐다. 고 위원장은 "코로나19로 위기 상황 속에 상생을 위한 경제주체간 협력과 노력이 무엇보다 중요하다"며 "합리적 방안 도출을 위해 금융당국과 금융권 모두가 중지(衆志)를 모아야 한다"고 당부했다. 이에 금융지주 회장들은 "실물부문 금융지원에 최선을 다하겠다"고 답했다. 금융권에 따르면 자영업자 등에 대한 대출 만기는 종전처럼 6개월 재연장해주는 방안을 유력하게 검토되고 있다. 다만 이자유예 조치는 중단하는 방향으로 고려 중이다.

디지털 금융혁신을 위한 규제체계와 관련한 금융지주의 애로사항과 건의사항도 청취했다. 금융지주 회장들은 금융환경의 디지털 전환 가속을 감안해 "변화된 환경에 맞춰 금융사의 창의와 혁신이 발휘될 수 있도록 금융규제 체계를 개선해달라"고 요청했다. 이에 고 위원장은 "금융권이 생각하는 주요 규제개선 과제들을 살펴보겠다"고 답했다.

한편 고 위원장은 이날 간담회에 앞서 진행된 모두발언에서 금융정책과 감독의 기본원칙으로 ‘금융사의 창의와 자율을 존중하는 시장친화적 정책 및 감독’을 제시했다. 고 위원장은 "금리, 수수료, 배당 등 경영판단사항 등에 대해서는 원칙적으로 금융사의 자율적 결정을 최대한 존중할 것이다"며 "금융안정과 거시건전성 관리 등 불가피한 개입이 필요한 경우에도 ▲최소한의 개입 ▲공정하고 투명한 절차 ▲시장친화적 방식으로 진행하겠다"고 말했다.

그러면서 "모든 조치들은 충분한 소통과 협의를 통해 시장참여자들의 공감을 바탕으로 수행할 것"이라고 덧붙였다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr