[신간안내]'좋아 보이는 것들의 비밀'

◆좋아 보이는 것들의 비밀= 인간의 본능을 자극하는 행동설계 전략을 소개한다. 필요해서 사는 게 아니라 갖고 싶어 소비하는 시대에 적합한 마케팅 노하우다. 인간의 감각적 본능을 활용한 열 가지 실용적 소통법을 알려준다. 실전에서 검증된 결과를 바탕으로 보편적 법칙을 구체화하며 잘되는 브랜드와 기업에 내재한 가치를 들여다본다.

"고객은 왼쪽을 많이 볼까, 오른쪽을 많이 볼까? 인간의 시선은 보통 왼쪽에서 오른쪽으로 움직인다. 그래서 왼쪽에는 눈길을 뺏을 수 있는 광고 이미지나 선명하고 화려한 색상의 상품을 두고, 오른쪽에는 기본 상품이나 평범한 색상의 상품을 두는 것이 좋다. 가격 측면에서도 왼쪽에는 할인율이 높은 상품을, 오른쪽에는 마진율이 높은 상품을 배치하는 것이 효과적이다. 화려한 색상이나 저렴한 가격에 시선을 빼앗겨 물건 가까이 걸어온 고객은 이후 시선을 천천히 오른쪽으로 이동하며 다른 상품과 비교를 하게 된다."

(이랑주 지음/지와인)

