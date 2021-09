"성형이 이런 고통 줄지 몰랐다"…부작용 호소하던 50대 여성 극단 선택

유족 "병원 측, 엄마에게 그냥 '기다리라'고 해"

[아시아경제 허미담 기자] 한 50대 여성이 성형 후 눈을 제대로 못 뜨는 부작용 등을 겪다가 극단적인 선택을 한 사실이 뒤늦게 알려져 파문이 일고 있다. 유족은 병원 측 진료기록이 부실하다고 지적하며 법적 대응에 나서겠다는 입장이다.

9일 MBC '뉴스데스크'에 따르면 55세 여성 박모 씨는 지난 4월 "사는 게 힘들다. 성형이 이런 고통을 줄지는 몰랐다"는 내용의 유서를 남긴 뒤 스스로 세상을 떠났다. 그는 생전 지인들에게도 "성형 망친 것 같다. 죽고 싶다", "이 얼굴로 일할 수도 없고, 살 수도 없다"는 내용의 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

앞서 박씨는 올 3월 새 직장 출근을 앞두고 서울 강남의 한 성형외과에서 눈꺼풀과 턱선을 올려주는 수술을 받았다. 그러나 수술 후 심한 통증은 물론 붓기와 멍이 좀처럼 빠지지 않았다. 심지어 온전히 눈을 뜨거나 감기도 어려워했다.

당초 해당 병원은 '중년 눈 성형은 일주일이면 일상생활이 가능하다'고 홍보하고 있었던 것으로 알려졌다.

유족은 "병원 측이 (어머니에게) '그냥 기다리라'고 했다"고 주장했다. 박씨 딸은 "어머니가 '아프고 눈을 완전히 감을 수도 없는 상태고 왼쪽 눈 반밖에 안 떠진다'고 했다"며 "엄마는 일을 할 수 있을 거라고 생각하셨다. 그런데 이게 밖에 나갈 수도 없는 모습이라 (힘들어하셨다)"고 전했다.

또 유족은 병원 측의 진료기록 또한 부실하다고 지적했다. 유족이 박씨 사망 후 병원 진료 기록을 확인한 결과, 진료 기록에는 수술 이틀 전 수술명과 시간만 적혀 있었다. 또 수술 날엔 마취제 투여 내용만 있을 뿐 기본적인 수술 내용조차 없었다.

해당 사건에 대해 병원 측은 수술에 대해 충분히 설명했고, 진료기록도 문제가 없다는 입장이다. 그러나 유족 측은 법적 대응을 준비 중인 것으로 전해졌다.

한편 사건을 담당하고 있는 손영서 변호사는 "시술 부위나 정도, 또 수술을 어떻게 할 것인지 구체적으로 기재돼 있지 않아 의료법에 위반된다"고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 애플리케이션, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr