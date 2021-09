산청군, 제14회 치매 극복의 날 … 비대면 걷기 행사 개최

오는 14일 1만 보 인증 시 기념품 증정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군치매안심센터는 21일 제14회 치매 극복의 날을 맞아 오는 14일 ‘치매 극복 비대면 걷기’와 ‘치매 인식개선 OX 퀴즈 행사’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 14일 하루 동안만 보를 걷고 인증하면 선착순 150명에게 소정의 기념품을 증정한다.

또 15~16일에는 치매에 관한 올바른 정보제공과 부정적 인식 개선을 위한 OX 퀴즈 행사도 진행한다.

한편 치매 극복의 날은 1995년 WHO(세계보건기구)가 국제 알츠하이머 협회와 함께 가족과 사회의 치매 환자 간호 문제를 새롭게 인식하는 계기를 마련하기 위해 제정됐다.

군 보건의료원 관계자는 “치매 환자와 가족에 대한 지역사회의 관심과 배려가 무엇보다 중요하다”며 “이번 치매 극복의 날 행사를 통해 주민들이 치매에 대한 부정적 인식을 개선하고 환자와 가족들에게 따뜻한 관심을 두는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr