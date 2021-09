한국판 수소위원회 오늘 출범…정의선·최태원·신동빈 ‘총출동’

[아시아경제 최대열 기자] 수소 사회를 앞당기기 위한 민간 기업 차원의 협의체가 8일 첫선을 보인다. 수소가 미래 친환경 에너지원으로 주목받지만 실제 쓰임새를 끌어올리기 위해선 기업을 중심으로 한 기반시설 확대가 필요하다고 전문가들은 지적한다. 이른바 '한국판 수소위원회'로 불리는 이번 협의체가 큰 역할을 할 전망이다.

이날 고양시 킨텍스에서 열리는 '코리아 H2 비즈니스 서밋'에는 정의선 현대차 그룹 회장, 최태원 SK 그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 주요 기업 총수가 참석한다. 최정우 포스코그룹 회장, 김동관 한화솔루션 사장, 허세홍 GS 칼텍스 사장, 정기선 현대중공업 부사장, 박정원 두산그룹 회장, 조현상 효성 그룹 부회장, 이규호 코오롱글로벌 부사장 등도 함께 자리한다.

코리아 H2 비즈니스 서밋은 최고경영자(CEO) 협의체로 운영된다. 정기 총회와 포럼을 열고 국내 기업의 수소 투자 촉진을 유도할 방침이다. 이날 총회에서도 수소 사회 구현과 탄소 중립 실현을 위한 협의체 운영 방안 등을 논의할 것으로 알려졌다.

앞서 정 회장과 최태원 회장, 최정우 회장, 조현준 효성그룹 회장은 지난 6월 경기도 화성 현대차·기아 기술연구소에서 만나 수소기업협의체 설립을 논의했다. 여기에 롯데, 한화, GS, 두산 등이 잇따라 참여 의사를 밝혔다. 총회를 마친 후 이날 개막한 수소모빌리티+쇼 행사장을 함께 둘러볼 예정이다.

