나주시, 추석 맞이 ‘전통시장·상점가 장보는 날’ 운영

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 나주시가 명절 대목을 맞은 전통시장·골목상권 소비 활성화를 위한 ‘장보는 날’을 운영한다.

7일 나주시(시장 강인규)에 따르면 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인·자영업자와의 상생의 일환으로 오는 10일부터 추석 연휴가 시작되는 19일까지 ‘전통시장 및 상점가 장보는 날’로 지정했다.

오는 13일 다시5일시장에서 다시면과 기관사회단체 위원들을 시작으로 다음날인 14일 나주목사고을시장에는 시청 총무·미래전략산업·의회사무국 직원들과 국립전파연구원, 우정사업정보센터, 한국전력거래소 등을 비롯한 공공기관 임직원들이 장보기 운동에 동참할 예정이다.

이어 15일에는 영산포풍물시장에서 안전도시건설국, 농업기술센터, 보건소 직원들이 명절 제수용품과 추석 선물을 구입하기로 했다.

나주시는 관공서, 공공기관별 공문 발송을 통해 임직원들의 참여를 독려하는 한편 주요 시가지에 전통시장·상점가, 나주사랑상품권·카드 이용 활성화 홍보 현수막을 게시했다.

소비자교육중앙회 전남지부 나주시지회와 연계해 명절 연휴 소비자 물가지도, 불법 계량행위 등을 지도·단속할 계획이다.

나주시 강인규 시장은 “대형유통업체 증가, 온라인 쇼핑 등 소비패턴 변화와 코로나19 장기화로 골목상권의 경영 침체가 지속되고 있다”며 “코로나 상생 국민지원금과 지역화폐·카드 사용을 통해 전통시장, 소상공인과 소비자 모두가 풍족한 명절 연휴가 되길 바란다”고 밝혔다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr