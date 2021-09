[특징주]무학 투자주의 종목 지정에도 강세

[아시아경제 박소연 기자] 무학 무학 033920 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 2,500 등락률 +24.39% 거래량 3,871,196 전일가 10,250 2021.09.07 09:58 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일“9시 뉴스특보 예상” 코로나19 치료제 “美FDA 임상3상” 상용시 700%↑무학, 작년 영업손실 150억…적자전환 close 이 강세다.

무학은 7일 오전 9시20분 기준 유가증권시장에서 전일보다 1850원(18.05%) 오른 1만2100원에 거래되고 있다.

무학은 좋은데이, 화이트소주, 매실마을, 먹는샘물 등을 생산해 공급하는 종합 주류업체다.

무학은 시가총액 3506억원, 코스피 473위다.

한편, 무학은 투자주의 종목으로 지정됐다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr