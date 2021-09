[아시아경제 이민우 기자] 한라IMS 한라IMS 092460 | 코스닥 증권정보 현재가 9,160 전일대비 230 등락률 +2.58% 거래량 760,670 전일가 8,930 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 또 맞췄어요! 18년 만에 찾아온 'ㅇㅇㅇ' 황금주! 내일 시초가 무조건 공략하세요美 FDA 희귀 의약품 지정 쾌거! 단돈 4천 원대 황금주제가 말씀드렸죠? ‘모더나’ 관련 단돈 3천 원대 황금주 딱! 말씀드립니다 close 는 보통주 1주당 0.5주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 6일 공시했다. 총 배정 신주는 587만2489주로 신주 배정 기준일은 오는 23일이다. 신주는 다음달 15일 상장된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr