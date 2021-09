정청래 "'무야홍', 올 것 왔다...윤석열 이제 얼마남지 않아"

"윤석열 입만 열면 말실수...지지율 더 빠른 속도로 추락할 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 국민의힘 대선 예비후보 윤석열 전 검찰총장을 향해 "이제 고통스러운 시간이 그를 기다리고 있다. 얼마 남지 않았다"라며 지지율 상승세에 있는 홍준표 의원이 대선주자로 선택받을 것이라고 내다봤다.

정 의원은 5일 오후 자신의 페이스북에 '무야홍, 드디어 올 것이 왔다'라는 제목의 글을 올려 "국민의힘 후보구도가 요동치고 있다. 야당 대선후보 적합도에서 홍준표가 윤석열을 제치고 1위로 올라섰다는 첫 번째 여론조사 결과가 나왔다"라며 이같이 말했다.

'무야홍'은 무조건 야당후보는 홍준표라는 뜻으로, 홍 의원의 지지세가 강해지자 등장한 신조어다.

정 의원은 이어 "여론조사는 숫자보다 흐름이 중요하다. 윤석열은 정체 내지 하락세고, 홍준표는 확실히 상승세다"라며 하락세가 상승세를 이길 수는 없다. 윤석열의 말실수가 빚어낸 패착이다"라고 평가했다.

그러면서 정 의원은 "윤석열은 입만 열면 말실수다. 정치의 일반상식이 부족한 그로서는 말실수가 불가피하다"라며 "윤석열의 말실수는 이제 중력 가속도가 붙어 더 빠른 속도로 추락을 재촉할 것이다"라고 설명했다.

정 의원은 윤 후보를 둘러싼 '고발 사주' 의혹을 언급하면서 "왠지 점점 늪으로 빠지는 느낌이다"라며 "점점 비호감도도 높아지고 있는 것 같다"라고 말했다.

끝으로 정 의원은 윤 후보를 향해 "검찰총장 하다가 배신하고 대통령에 도전하는 그 자체가 탐욕적 코메디"라며 "지지율에 취한 영광은 잠시 잠깐이다. 위험요소가 도사리고 있다. 내 감으로는 얼마남지 않았다"라고 전망했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr