충청권서 이재명 54.72% '과반 압승'…대세론 굳히기 들어가나(종합)

이낙연 전 대표, 충청 득표율 28.19%

이재명 "최선을 다하겠다는 마음으로 앞으로도 임할 것"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이재명 경기도지사가 5일 더불어민주당 대선 후보 선출을 위한 첫 순회 경선지인 충청권에서 50%가 넘는 득표율을 보이며 압승했다. 충청권은 '캐스팅보트'로 인식되는 곳인데다 첫 '당심'을 확인할 수 있는 투표였던만큼 관심이 몰렸던 곳 중 하나다. 이 지사로서는 전일 대전·충남에 이어 이날도 세종·충북에서 과반 득표에 성공함에 따라 1,2위 결선 투표 없이 본선으로 직행하겠다는 자신감에 힘을 보태게 됐다.

이날 더불어민주당이 발표한 세종·충북 지역 대선 경선 투표 결과, 이 지사는 54.54%의 득표율로 1위를 차지했다. 이낙연 전 민주당 대표는 29.72%를 얻는 데 그쳤다. 이어 추미애 전 법무부장관 7.09%, 정세균 전 국무총리 5.49%, 박용진 의원은 2.22%, 김두관 의원은 0.93%를 얻었다.

전일 치러진 대전·충남 지역 투표 결과까지 합친 누적 결과로도 이 지사는 과반 득표율로 압승했다.

이 지사는 충청권에서 총 2만1047표를 얻어 누적 득표율 54.72%로 1위를 기록했고, 이 전 대표는 1만841표로 28.19%의 득표율을 보이며 2위에 머물렀다. 이 지사와의 격차는 26.53%포인트 가량 난다. 정 전 총리는 7.05%(2711표)로 3위에 올랐고 추 전 장관 6.81%(2619표), 박 의원 2.37%(911표), 김 의원 0.87%(334표) 순이었다.

민주당 경선은 다음달 10일까지 투표 결과를 합해서 과반 득표자가 없을 경우에 한해 1, 2위 간 결선 투표를 벌이는 방식이다. 이 지사가 과반을 차지하느냐에 관심이 모아졌던 이유다.

이번 충청권에서 압승을 거둔 이 지사는 향후 남은 일정에서도 최선을 다하겠다며 각오를 다졌다.

그는 이날 세종·충북 경선 개표가 끝난 뒤 기자들과 만나 "투표율이나 지지율에 연연하기 보다 국민 여러분이나 당원 분들이 저에게 기대하는 것이 있을 텐데, 최선을 다하겠다는 마음으로 앞으로도 임하겠다"고 말했다.

반면 기대보다 낮은 득표율을 거둔 이 전 대표는 이번 결과를 겸허히 받아들이는 한편, 정책 행보는 쉼없이 이어갈 것으로 보인다. 이 전 대표는 이날 오전 충북 청주 민주당 이장섭 의원 지역사무소에서 '4+4 광역경제생활권'과 관련한 균형발전 전략을 발표한 데에 이어 오는 6일에는 대구·경북 공약을 발표한다.

이 전 대표 측은 '명승부는 지금부터'라며 고삐를 다시 잡고 있다. 이날 오전 이 전 대표 측은 논평을 내고 "이낙연 후보의 명승부 역시 기적을 만들어가는 지금부터 시작될 것"이라고 전했다.

민주당은 오는 11일 대구·경북과 12일 강원에서 지역 순회 경선을 이어간다. 특히 12일은 70만 명가량의 국민·일반당원 투표 결과가 공개되는 '1차 슈퍼위크'로 이 지사의 본선 직행을 가늠할 분수령이 될 것으로 보인다.

