◇ 실장급 승진

▲ 통상차관보 정대진

◇ 실장급 전보

▲ 통상교섭실장 전윤종 ▲ 무역위원회 상임위원 나승식

◇ 국장급 승진

▲ KOTRA 외국인투자지원센터종합행정지원센터장 강장진 ▲ 국가균형발전위원회광역정책국장 이상준

◇ 국장급 전보

▲ 통상정책국장 김완기 ▲ 소재융합산업정책관 최우석

◇ 과장급 전보

▲ 통상정책총괄과장 고상미 ▲ 한미자유무역협정대책과장 박성진 ▲ 조선해양플랜트과장 권혜진 ▲ 자유무역협정상품과장 안창용 ▲ 투자정책과장 최영수 ▲ 경제자유구역기획단정책기획팀장 채규남

