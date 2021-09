[아시아경제 송화정 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 32,000 등락률 -5.85% 거래량 11,170 전일가 547,000 2021.09.02 10:04 장중(20분지연) 관련기사 한앤코 "남양유업, 계약 유효"‥홍 회장측 주식 못판다(종합)한앤코 "남양유업, 계약 유효"‥홍 회장측 주식 못판다'눈물의 사죄' 거짓이었나…남양유업 매각 결국 파국(종합) close 이 매각 무산 소식에 이틀째 하락세를 이어가고 있다.

2일 오전 9시49분 기준 남양유업은 전일 대비 3만1000원(5.67%) 하락한 51만6000원에 거래됐다.

전일 홍원식 남양유업 회장은 입장문을 통해 사모펀드 한앤컴퍼니(한앤코)에 주식매매 계약 해제를 통보했다고 밝혔다. 홍 회장 일가와 한앤코는 지난 5월27일 홍 회장 측이 보유한 지분 53.08%를 3107억원에 넘기기로 한 주식매매 계약을 체결했다.

한국거래소는 남양유업에 대해 투자판단 관련 주요경영사항 공시 번복을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고했다.

