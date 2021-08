"배달 3사, 일회용 수저 선택 옵션 바꾼 후 6500만개 줄여"

배달의민족·요기요·쿠팡이츠, 선택옵션 변경

녹색연합, 지난 6월 일회용 수저 감소량 분석

일회용 수저 안받는 비율 60~70%대로 상승

[아시아경제 김보경 기자] 음식배달 애플리케이션 3사가 수저 선택 옵션을 변경한 이후 한 달 동안 일회용 수저 6500만개 감소한 것으로 나타났다.

환경운동단체 녹색연합은 26일 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 배달앱 3사의 일회용 수저 안 받기 선택 비율을 요청한 자료를 분석해 이같이 밝혔다. 녹색연합은 "소비자들이 일회용 수저가 필요한 경우에 선택하게 함으로써 일회용 플라스틱 저감 효과를 높였다"고 평가했다.

앞서 배달앱 3사는 지난 6월 1일부터 '일회용 수저·포크 안 받기'를 기본값으로 변경했다. 기존 포장·배달 주문 시 제공하던 일회용품을 필요할 경우에만 선택해 요청할 수 있도록 한 것이다.

지난 6월 자료를 전년 동월과 비교한 결과 일회용 수저 안 받기 선택 비율은 급격히 증가했다. 비율은 주문량 대비 선택 비율이다. 배달의민족은 15.8%에서 71.3%로 늘었고, 요기요는 13%에서 62%, 쿠팡이츠는 21%에서 76%로 증가한 것으로 확인됐다.

통계청 음식서비스 거래액과 배달앱 3사의 시장점유율을 비교하면 6월 한 달 동안 일회용 수저 6500만개가 감소한 것으로 추정된다. 배달의민족이 약 4500만개, 요기요 100만개, 쿠팡이츠 1000만개를 줄인 것으로 나타났다.

통계청 음식 서비스 거래액 중 모바일 주문금액을 최소 주문금액(2만원)으로 적용한 결과 월 9350여만건의 주문량, 각 배달앱 별 일회용 수저 안 받기 선택 비율을 적용한 결과다. 지난해 6월 일회용 수저 안 받기 옵션으로 줄인 수량은 1500만개에 그치지만 기본값 변경 후에는 6500만개 감소한 것으로 추정된다.

녹색연합 관계자는 "배달의민족의 경우 2019년 4월 이후 일회용품 덜쓰기 누적 주문 건수가 1억건에 이른다고 발표한 바 있다. 이는 18개월 동안 진행된 결과"라며 "기본값 변경 후 불과 한 달 만에 4500만건 감소했다는 결과는 배달앱의 기본값 변경이 갖는 효과가 크다는 것을 알 수 있다"고 말했다.

이어 "단지 배달앱이 문장 하나 바꿨을 뿐인데 일회용 수저 사용량이 눈에 띄게 줄어들었다는 것은 배달앱이 갖는 영향력이 얼마나 큰지 알 수 있다"면서 "배달 쓰레기 문제 해결을 위해서는 배달앱 회사가 나서야 한다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr