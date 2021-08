"델타 변이 감염자 증상당일 1차 유행 환자 대비 300배 많은 바이러스 배출"(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 델타 변이에 감염된 환자가 증상당일 1차 유행 환자 대비 약 300배 이상 많은 바이러스를 배출하는 것으로 조사됐다.

24일 중앙방역대책본부는 최근 국내 발생 델타 변이 환자의 초기 전파력을 살펴보기 위해 증상발현일 이후 코로나19로 확진된 호흡기 검체의 바이러스 양을 분석한 결과 이 같이 나타났다고 밝혔다.

방대본은 델타 변이 감염자 검체 1848건과 국내 1~3차 유행 당시 주로 검출됐던 유전형(S형, V형, GH형) 검체 2만2106건을 대상으로 증상 발현 이후 14일까지의 일별 평균 검사값을 바이러스양으로 환산했다.

분석 결과 증상당일(0일) 델타 변이 환자가 기존 유행주(1차 유행) 환자 대비 약 300배 이상 바이러스 양이 많았다. 다만 4일째 약 30배, 9일째 약 10배 이상 등으로 그 차이가 감소하는 경향을 보였고, 10일 이후는 분석대상자 모두 바이러스 양에 차이가 없어 기존 유행주와 마찬가지로 바이러스 양이 줄어드는 것을 확인했다.

방대본은 "델타변이 환자의 경우 증상발현 초기 높은 바이러스 양을 보임에 따라 높은 전파 가능성을 시사하는 것"이라고 설명했다.

김은진 방대본 검사분석팀장은 "코로나 바이러스는 여러 번 전파력의 변화를 거쳐 왔는데 지난해 1차 유행 당시 바이러스와 비교해 2차 및 3차 유행 시의 바이러스는 발병 초기 바이러스 배출량이 최대 10배 이상 높아졌다"고 말했다.

이어 "현재 4차 유행의 중심인 델타 변이 바이러스의 경우 2차, 3차 유행보다 다시 최대 20배 이상의 바이러스 배출량이 많아진 것으로 확인됐다"고 전했다.

이상원 방대본 역학조사분석단장은 "델타 변이 감염자의 경우 1차 유행 때의 바이러스에 비해 300배 정도 많은 양의 바이러스가 나온다는 의미"라며 "다만 이게 전파력이 그만큼 올라간다는 뜻은 아니다"라고 덧붙였다.

