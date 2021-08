[포토]채현일 영등포구청장 마음안심버스 코로나 방역 대응 직원 격려

[서울시 자치구 포토뉴스]채현일 영등포구청장 마음안심버스 코로나 방역 대응 직원 격려...대한불교조계종 법장사 중랑구 어려운 이웃 위해 자비의 쌀 100포 기부...김수영 양천구청장 스마트맵 통해 구정현황 점검





채현일 영등포구청장 마음안심버스 코로나 방역 대응 직원 격려

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 구청 뜨락에서 운영 중인 마음 안심버스에서 코로나19 방역 대응 직원을 만나 격려, 인사를 나누었다.

국가 트라우마센터에서 운영하는 마음 안심버스는 정신건강 전문가가 직접 찾아가는 심리지원 서비스로, 코로나19 방역 현장 근무자들을 위해 정신건강 검사, 스트레스 측정, 심리 상담 등의 서비스를 제공하고 있다.

채현일 영등포구청장은 “방역 최전선에서 연일 애쓰고 있는 현장 근무자들의 지친 마음을 조금이나마 위로할 수 있기를 바라며 마음 안심버스 서비스를 신청하게 됐다”며 “마음 안심버스의 심리지원을 통해 마음 건강을 회복하고 힘든 시기를 함께 극복할 수 있도록 구에서도 더욱 세심하게 챙겨 가겠다”고 전했다.

대한불교조계종 법장사 중랑구 어려운 이웃 위해 자비의 쌀 100포 기부

중랑구(구청장 류경기)는 24일 오전 대한불교조계종 법장사(주지 퇴휴스님)로부터 자비의 쌀(백미 10Kg) 100포를 전달받았다고 밝혔다.

성품은 수급탈락자, 차상위계층, 한부모가정 등 지역 취약계층을 돕기 위해 중랑구사회복지협의회를 거쳐 중랑푸드마켓 면목점에 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 ”지속되는 코로나19 상황으로 모두가 힘든 시기에 기부해주신 ‘자비의 쌀’은 지역의 어려운 가정에 큰 힘이 될 것“이라며 ”지역 사회를 위해 따뜻한 선행을 베풀어주신 대한불교조계종 법장사에 진심으로 감사드린다“고 말했다.

김수영 양천구청장 스마트맵 통해 구정현황 점검

김수영 양천구청장은 24일 오전 11시 양천구청 5층 열린참여실에 구축된 빅데이터 통합플랫폼 스마트맵을 통해 구정 현황을 점검했다.

스마트맵은 양천구의 실시간 재난·교통 상황, 공약사업, 재정현황, 각종 통계자료, 시설정보 등 부서에서 수집한 모든 데이터들을 담아 시각화한 시스템으로 데이터기반의 과학적·선제적 의사결정을 위해 구축됐다

