'위드 코로나' 이스라엘, 하루 신규 확진자 다시 1만명선 육박

[아시아경제 서소정 기자] 이스라엘의 코로나19 하루 신규 확진자가 1만명선에 육박했다.

코로나19 유행에도 높은 접종률을 바탕으로 '위드 코로나' 정책을 펴왔던 이스라엘은 최근 다시 확진자가 급증하고 있다.

24일(현지시간) 예루살렘 포스트 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부는 전날 하루 9821명의 신규 확진자가 보고됐다고 밝혔다. 이는 지난 1월 18일 코로나19 3차 유행의 정점이던 1월 18일 역대 최다치인 1만118명에 근접한 수치다.

입원환자는 1124명, 중증 환자 수는 678명을 기록했다. 사망자는 12명이 늘어나면서 누적 6864명이 됐다.

이스라엘은 전체 인구의 63%가 코로나19 백신 1차 접종을 마쳤다. 2차 접종률은 58%를 웃돈다.

전 세계에서 가장 빠른 백신 접종에 나섰던 이스라엘의 신규 확진자 수는 6월 초 중순 한 자릿수까지 떨어졌다가 이후 델타 변이가 확산되면서 큰 폭으로 늘고 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr