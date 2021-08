진중권 "文이냐 조국이냐…'대깨문' 신앙심 시험에 들어"

"이제는 사법개혁, 대학개혁"

[아시아경제 나예은 기자] 진중권 전 동양대 교수가 조국 전 법무부 장관 딸의 '부산대 의학전문대학원 입학 취소 결정'과 관련해 "대깨문(문재인 대통령 극성 지지자를 비하하는 표현)의 신앙심이 시험에 들었다"고 말했다.

앞서 24일 박홍원 부산대학교 부총장은 기자회견을 열고 "입학 전형공정관리위원회의 조사와 정경심 교수의 항소심 판결, 소관 부서의 의견을 종합적으로 검토한 결과 (조국 딸의) 2015학년도 의학전문대학원 입학을 취소하기로 결정했다"고 밝혔다.

이후 복지부는 "오늘 부산대 발표는 입학 관련 조사 결과 및 향후 조치 방향을 밝힌 것으로, 의사면허 취소를 위해서는 부산대의 입학 취소처분이 있어야 한다"며 "부산대의 입학 취소 처분 이후 법률상 정해진 행정 절차에 따라 (의사면허 취소와 관련해) 진행할 예정"이라고 전했다.

이에 진 전 교수는 이날(24일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "문재인, 면허 취소하기만 해봐라"라며 "조국 선생을 공격하는지, 용서하지 않으리"라고 비꼬았다. 이어 "대깨문의 신앙심이 시험에 들었다"며 "문프(문재인 대통령)냐, 조국 전 장관이냐 누구를 버릴 것인가"라고 덧붙였다.

진 전 교수는 자신의 또 다른 게시물에 "이제는 사법개혁, 대학개혁"이라며 "신종 '개혁뽕 세트' 발매"라고 말했다. 문 대통령의 강성 지지층이 조 전 장관 딸의 의전원 입학을 취소한 '부산대'와 정 교수의 항소심 판결을 내린 '사법부'를 향해 일제히 반발하는 상황을 꼬집은 것이다.

