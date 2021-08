광주 동구, 비대면 구청사 안내기기 구축

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 비대면 방식으로 구청사를 안내하는 기기를 구축했다고 24일 밝혔다.

안내시스템은 영상정보 디스플레이, 43인치 키오스크 등 구청 본관 및 별관 등 28곳에 설치됐고 직원 및 청사 안내부터 구정 홍보, 포토갤러리 등 다양한 기능으로 민원 안내에 사용된다.

특히 동구청 현관 입구에 설치된 비대면 스마트 청사 안내시스템은 터치식 스크린을 통해 ▲각 부서별 업무 내용 ▲담당 직원 정보 ▲층별 부서 위치를 확인할 수 있다.

구청 내에서 열리는 각종 행사 및 회의를 안내하는 디스플레이는 1층 엘리베이터 앞과 3층·6층 회의실 입구에 설치돼 회의정보를 빠르고 손쉽게 안내한다.

임택 동구청장은 “공공기관의 다양한 가치와 새로운 변화 속에 방문객 편의 제공을 위해 스마트 청사 안내시스템을 구축하게 됐다”면서 “방문객들의 편리한 행정업무 처리를 위한 물리적인 환경구축과 더불어 전 공직자가 양질의 행정서비스를 제공하는데 만전을 기해나가겠다”고 말했다.

