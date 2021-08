광주지방조달청장, 지역 유망 중소기업 '휴먼테크' 방문

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김공진 광주지방조달청장은 24일 전남도 목포시에 소재한 조경시설물, 천연목재 놀이시설 생산 전문기업 '휴먼테크'(대표 김경훈)를 방문해 현장 소통활동에 나섰다.

이번 기업 방문은 코로나19로 인한 기업경영과 원자재 가격 상승 등의 애로사항을 현장에서 직접 듣고, 우수조달물품, 혁신시제품제도 등을 통한 공공 조달시장에서의 성장방안을 모색하기 위해 마련됐다.

2009년 설립한 (유)휴먼테크는 지속적인 기술개발과 품질 향상을 통해기술혁신형 중소기업, 현장학습 선도기업, 가족친화기업 등 다양한 공인 인증을 획득하고, 이를 바탕으로 검증된 생산 능력을 발휘하고 있는 전라남도 유망중소기업이다.

김 청장은 "지역 중소기업들이 경쟁력을 가질 수 있도록 기술개발에 더욱 매진해 줄 것"이라고 당부하면서 "이런 우수 중소기업들이 공공조달시장을 통해 더욱 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr