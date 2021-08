8월에 크리스마스 선물 올까요? 새울원자력본부, 어르신에 ‘언택트 산타’ 보내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 8월에도 크리스마스 선물이 올까요?

한국수력원자력 새울원자력본부는 24일 울주군 남부노인복지관에서 취약계층 어르신을 위한 선물상자 100박스를 포장해 전달했다.

새울본부의 ‘8월의 크리스마스 행사’이다. 때아닌 산타의 선물은 700만원어치였다.

행사는 지역의 어려운 이웃에게 생필품 등 선물을 기부하는 새울원자력본부의 사회공헌사업으로 울주군 남부노인복지관과 함께 매년 시행해오고 있다.

새울본부와 남부노인복지관은 코로나19 방역지침을 지키면서 7만원 상당의 쌀과 마스크 등 생필품이 담긴 선물상자를 제작해 저소득 어르신 100세대에 ‘언택트 산타’ 편으로 전했다.

이상민 새울본부장은 “이번 나눔이 감염병 등으로 어려움을 겪고 있는 어르신에게 도움이 되길 바란다”며 “8월이 아니어도 도움이 필요한 이웃에 힘이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr