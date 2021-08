전북도 그린수소 생산클러스터 조성사업 ‘예타 선정’

그린수소 산업 중심지로의 도약 ‘청신호’

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 새만금 재생에너지를 활용해 탄소배출 없는 청정 에너지를 생산한다는 전북도의 수소산업 육성 전략에 청신호가 커졌다.

24일 전북도는 산업부, 전북 테크노파크와 공동으로 기획한 그린수소 생산클러스터 조성사업이 기재부의 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다고 밝혔다.

그린수소 생산클러스터 조성사업은 새만금 권역을 그린수소 거점지역으로 조성해 수소 생산(그린수소 생산클러스터), 저장?운송(탄소복합재 수소 저장용기), 활용(수소 상용차, 연료전지, 새만금 그린산단 등)에 이르는 전북도만의 수소산업 전주기 생태계 조성을 골자로 하고 있다.

전북도는 그린수소 생산 클러스터에 7GW 규모의 새만금 재생에너지를 활용한 국내 최대 규모의 100MW급 수전해 설비 집적공간을 조성해 그린수소를 생산하고 관련 수전해 기업 집적화단지 및 기업지원을 위한 통합지원센터를 구축할 계획이다.

이 사업은 수전해 방식을 통해 수소를 생산하려는 기업들에게 필요한 전기 공급시설과 생산되는 수소, 산소의 저장·출하시설, 통합 관제 및 제어시설 등 공통 설비를 국비로 구축해줌으로써, 초기비용이 높아 진입이 어려운 그린수소 생산 사업에 민간기업의 참여와 투자를 유인하고, 전후방 산업 육성 및 집적화할 예정이다.

특히 기업 유치 40개사(그린수소 생산기업 20, 센터입주 20), 고용유발 3만20명, 생산유발 5조7050억원, 취업유발 3만4464명 등 파급효과도 기대된다.

전북도는 이번 예타 대상사업 선정으로 전북이 그린수소 산업 중심지로서 입지를 굳힐 수 있을 것으로 보고 있다.

송하진 도지사는 “탄소중립 사회로의 이행과 생태문명시대를 선도하기 위해서는 궁극적으로 친환경에너지인 그린수소 산업 육성이 필수적이다”며 “향후 예비타당성조사를 통과해 전북이 청정에너지 중심지로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

그린수소란 풍력, 태양광 등 재생에너지로부터 얻는 전력을 활용해 물의 전기분해(수전해, 水電解)로 생산되는 수소와 같이 생산과정에서 이산화탄소를 전혀 배출하지 않는 수소를 말한다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr