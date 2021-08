나주시 환경미화원 부정채용에…광주경실련 "철저히 수사해야"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 경제정의실천시민연합은 24일 나주시 환경미화원 채용 비리 사건과 관련해 "철저하게 수사해야 한다"고 촉구했다.

현재 광주지검은 채용 비리 혐의 등으로 나주시청 공무원 등 4명에 대해 수사를 진행하고 있다.

나주시는 지난해 4월 환경미화원 채용 모집 공고를 통해 응시자 113명 중 서류 심사와 체력장 심사, 면접을 거쳐 10명을 채용했다.

이 과정에서 면접 점수 조작과 금품 제공 의혹이 불거졌었다.

이에 대해 경실련 등 시민단체 3곳은 이날 성명을 내고 "최근 검찰은 해당 사건의 보강 차원에서 나주시청을 압수수색했다"며 "시기가 늦긴 했지만 환영한다"고 입장을 밝혔다.

이들 시민단체는 "최근 우리 사회의 화두는 공정"이라며 "특히 채용비리에 대해 국민들은 절대 용납하지 않는 태도를 보이고 있다"고 지적했다.

이어서 "광주지검이 나주시의 환경미화원 채용 비리 의혹에 대해 철저하게 수사할 것이라고 믿는다"고 했다.

다만 "보다 신속한 수사"를 촉구하면서 "더 이상 한 점 의혹이 없도록 사실관계를 명명백백하게 밝히고 관련자들을 일벌백계 해야 한다"고 당부했다.

