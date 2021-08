'창원 스타필드' 올해 12월 첫 삽 … 2025년 개관 예정

경남도건축위 심의, 창원시 건축 허가 거쳐야

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 신세계가 올해 연말 대규모 유통시설 '스타필드 창원' 신축공사를 시작한다.

허성무 시장은 24일 스타필드 창원 건축심의와 관련된 브리핑을 열고 "전날 '스타필드 창원' 건축 심의를 신청했다"고 밝혔다.

신세계는 6000가구가 넘는 대규모 아파트단지가 입주한 의창구 중동지구 상업 용지에 지하 7층, 지상 5층 규모에 '스타필드 창원'을 짓는다.

사업비는 5600억원, 연면적은 24만2380㎡ 규모다. 스타필드 건물에는 쇼핑몰, 아쿠아필드, 창고형 매장, 영화관, 실내 운동시설, 주차장 등이 들어간다.

롯데백화점 창원점, 롯데 영프라자, 롯데마트, 이마트 등 시청 앞 4개 유통시설을 모두 합한 것보다 규모가 큰 것으로 알려졌다. 창원시는 올해 안에 건축허가를 나오면 올해 12월 착공, 2025년 개관이 가능할 것으로 내다봤다.

연면적 24만㎡ '스타필드 창원'은 먼저 경남도건축위원회 심의를 받아야 한다. 이 법에 근거해 경남도가 건축심의를 먼저 하고 창원시가 건축 허가를 한다.

허 시장은 "'스타필드 창원'을 통해 특례시 창원시민들의 수요를 충족시키고, 20·30세대가 살고 싶은 도시로 거듭나도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr