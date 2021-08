[포토] 고려대, 조국 딸 입학 취소 절차 돌입…심의위 구성

부산대가 24일 조국 전 법무부장관 딸의 부산대 의학전문대학원 입학을 전격 취소한 가운데 고려대도 입학의혹에 대한 조사에 착수했다. 고려대는 이날 “본교의 학사운영규정에 의거해 입학취소처리심의위원회가 구성됐다”며 “향후 추가로 진행 상황을 안내하겠다”라고 밝혔다. 사진은 이날 고려대학교 서울캠퍼스 모습./김현민 기자 kimhyun81@

