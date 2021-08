한국거래소, 부산지역 장애인에 후원금 1억원 전달

장애인 자립 지원 사업의 일환으로 부산사회복지공동모금회에 전달

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 부산지역 취약계층 장애인의 자립 지원을 위해 후원금 1억원을 전달했다.

24일 거래소는 ‘장애인 자립 지원 사업’의 일환으로 부산사회복지공동모금회에 1억원을 전달했다고 밝혔다.

후원금은 부산시청, 부산사회복지공동모금회, 장애인복지단체와 함께 부산지역 장애인을 위해 사용될 예정이다. 구체적으론 돌봄센터의 심리안정실과 같은 특수환경 조성과 필요한 직업교육에 쓴다는 방침이다.

이번 사업은 부산시 ‘중고령장애인 통합돌봄센터’ 운영사업의 일환으로 진행되며 장애인의 안정적 자립 지원을 통한 사회통합을 목적으로 한다. 한국거래소는 장애인의 자립환경 조성에 나서고 부산시청은 장애인통합돌봄 복지정책 수립, 뇌병변복지관과 발달장애인지원센터 등 장애인복지단체에선 장애인 재활서비스를 제공한다.

이날 열린 후원식엔 안춘엽 KRX국민행복재단 사무국장, 최금식 부산사회복지공동모금회 회장, 이주은 부산뇌병변복지관 관장 등이 참석했다.

손병두 거래소 이사장은 “사회적 약자인 장애인은 사회적 인프라가 부족해 안정적 자립이 어렵다”며 “장애를 가지고 있다는 차이가 차별이 되지 않도록 지속적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr