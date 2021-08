[아시아경제 이민지 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 4,000 등락률 +3.46% 거래량 415,305 전일가 115,500 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 스푸트니크 개량!! 이수앱지스 후속 역대급 황제주!!권오갑 회장 등 현대중공업그룹 경영진, 두산인프라코어 인수 후 첫 현장 방문[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 의 자회사 현대중공업은 유럽소재 선사와 1조6474억원 규모로 컨테이너선 8척 공사를 수주했다고 24일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 19.82%에 달한다.

