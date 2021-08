국립공주박물관 찾아 방역 현장 점검

오영우 문화체육관광부 제1차관은 24일 국립공주박물관을 찾아 방역 현장을 점검하고 관계자들을 격려했다. 출입구에서 체온 확인·출입명부 작성·손 소독 등을 살피고, 사회적 거리두기 감염병 예방수칙 준수에 어려움이 없는지 파악했다. 특히 실내활동이 이뤄지는 어린이체험실에서 불편한 점이 없는지 점검하고, 소독과 환기 등 철저한 방역 조치를 당부했다. 오 차관은 "휴가철을 맞아 관람객이 늘고 코로나19 감염 확산 위험이 커졌다"라며 "실내 수용인원 제한 등 밀집도를 낮추는 조치가 잘 지켜지도록 철저하게 관리해 달라"라고 말했다.

