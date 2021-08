보성군 온라인 쇼핑몰 ‘보성몰’ 추석맞이 할인 행사

명절 선물은 보성몰, 내달 23일까지 최대 20%

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 민족 대명절인 추석을 앞두고 내달 23일까지(32일간) 온라인 직거래 장터‘보성몰’특별 할인행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 할인행사는‘보성몰’을 통해 농·특산물을 구입하는 모든 고객을 대상으로 진행된다.

행사 기간 중 전 품목 최대 20% 이상 할인, 신규 회원 5000원 포인트 적립, 상품 후기 작성 시 1000원 포인트 적립 제공 등의 다양한 혜택이 준비 됐다.

10만 원 이상 구매 시에는 녹차선물세트를 증정한다.

명절 선물에 알맞은 풍성한 선물세트 55종도 다양한 가격대로 구비돼 있다.

‘보성몰’에는 122개 업체, 700여개 품목이 등록돼 있으며, 14년 연속 고품질 브랜드 쌀로 선정된‘녹차미인 보성쌀’을 비롯해 청정자연에서 키운 녹차, 유기농 배, 벌교꼬막 등을 구매할 수 있다.

군 관계자는 “녹차는 바이러스 예방효과가 있어 환절기 건강에 도움이 되기 때문에 이번 추석 명절 선물로 적극 추천하는 상품”이라고 말했다.

하버드의대 연구결과에 따르면 카테킨이 풍부한 녹차를 3개월 이상 지속적으로 섭취했을 때 호흡기계 질병과 독감이 30% 이상 감소하는 것으로 알려져 있다.

군은 코로나19 장기화에 따라 앞으로 비대면 온라인 직거래장터인 ‘보성몰’,‘라이브커머스’등 전자상거래 운영을 활성화해 보성 농·특산물 판매망을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석기자 kun5783@asiae.co.kr