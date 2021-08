엔진비주얼웨이브, 메타버스 비즈니스 본격화

최근 100억원 규모 투자 유치, 2023년까지 스무 편 이상 VFX 수주

메타버스 시장에서도 솔루션 지원 "대규모 버추얼 스튜디오 계획"

미디어 그룹 NEW는 VFX 계열사 엔진비주얼웨이브가 투자유치와 전략적 파트너십으로 메타버스 비즈니스를 본격화한다고 24일 전했다. 엔진은 영화, 드라마, 온라인 동영상 서비스(OTT) 오리지널의 시각 특수효과, 메타버스 기술 등의 연구 개발 역량을 보유한 기술 스튜디오다. 최근 히스토리투자자문, 하이투자증권 등으로부터 100억원 규모의 투자를 유치해 창업 2년 만에 기업가치가 500억원을 넘었다.

엔진은 이를 바탕으로 고효율 프로덕션을 구축, 2023년까지 스무 편 이상의 수주 라인업을 꾸릴 예정이다. 이미 VFX를 맡은 작품으로는 연상호 감독의 '지옥'을 비롯해 이병헌·박서준 주연의 '콘크리트 유토피아', 강형철 감독의 '하이파이브', 조인성 주연의 '무빙' 등이 있다. 엔진은 메타버스 시장에서도 메타휴먼 등의 기술을 앞세워 국가 R&D 사업을 진행하는 한편 뉴 미디어 환경에 최적화된 솔루션을 지원한다. NEW 관계자는 "버추얼 인플루언서, 가상 아나운서, 아바타 서비스 등을 상용화할 수 있는 4D 페이셜 스캔 시스템을 보유하고 있다"라면서 "지방자치단체와 컨소시엄을 통해 대규모 버추얼 스튜디오를 개관할 계획"이라고 전했다.

사업 다각화의 바탕에는 기술 파트너사와 협업도 있다. 지난 17일 과학기술정보통신부 글로벌 ICT 분야 '미래 유니콘 기업'으로 선정된 쓰리디팩토리에 20억원을 투자했다. 실감 미디어 전문 기업으로, 2016년 국내 최초로 홀로그램 기술을 활용해 고(故) 김광석·신해철·유재하·김현식 등을 디지털 휴먼으로 복원했다. 2018년 스페인 프로축구 레알 마드리드의 메타버스 시스템을 구축하는 계약도 따냈다. NEW 관계자는 "기술 교류는 물론 NEW의 다양한 IP를 글로벌 메타버스 플랫폼을 통해 선보일 계획"이라고 밝혔다.

