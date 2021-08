광주 북구 '일자리 매칭데이' 참여기업 모집

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구가 ‘2021 일자리 매칭데이’ 참여 기업을 모집한다.

북구는 오는 30일까지 ‘당신의 내일을 두드리세요! 두드림(Do!Dream!) 2021 일자리 매칭데이’에 참여할 기업 80여개사를 모집한다고 24일 밝혔다.

북구는 취업이 필요한 주민들에게 다양한 구직 기회를 제공하고자 매년 ‘일자리 매칭데이’ 행사를 개최하고 있다.

지난해에는 오이솔루션, 옵토닉스, 지오메디칼 등 총 60여개의 지역 강소기업이 참여해 광주시 일자리 정보시스템인 ‘광주잡넷’을 통해 온라인으로 진행됐다.

올해 참여 대상은 광주·전남 우수 중소기업, 지역특화산업 기업, 서비스 기업, 소규모 건설 기업 등이다.

참여 신청은 북구청 누리집을 참고해 오는 30일까지 일자리정책과로 전자우편, 공문, 방문 등을 통해 참가신청서를 제출하면 된다.

참여 기업에게는 온라인 구인안내, 화상 면접 및 오프라인 면접 부스, 구직자 맞춤 알선 등이 지원되며 2022년도 정부지원사업 신청 시 가점도 있다.

문인 북구청장은 “구인·구직에 따른 일자리 매칭 및 고용 활성화를 위한 이번 행사에 지역기업의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 올해 일자리 매칭데이는 내달 27일부터 10월 10일까지 온라인으로 진행되고 별도로 10월 8일에는 전남대학교 컨벤션홀에서 오프라인 행사가 열릴 예정이다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr