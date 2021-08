[아시아경제 유병돈 기자] 무면허 상태로 음주운전을 하다 달아난 20대 불법체류자가 경찰에 붙잡혔다.

서울 구로경찰서는 도로교통법상 음주운전·무면허 운전 혐의로 A(29)씨를 현행범 체포했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 23일 오후 11시10분께 구로구의 한 도로에서 술에 취한 채 차량을 운전한 혐의를 받고 있다.

적발 당시 A씨는 음주단속 현장을 목격하고는 후진으로 달아나려다 경찰에 붙잡혔다.

경찰 조사결과 A씨는 불법체류자 신분으로 면허가 없는 것으로 드러났다.

경찰 관계자는 "혈중알코올농도 등 자세한 사안은 수사 내용이라 확인해 줄 수 없다"고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr