담양군, 대한민국 건강도시상 공모전 ‘우수상’ 선정

‘천년대숲, 기후 위기 대응과 건강 살리는 담양’…대숲 활용 건강증진 정책 추진

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 대나무가 최근 기후 위기에 대처할 수 있는 전략적 환경 수종으로 부각됨에 따라 담양군이 ‘지속 가능한 생태도시’를 추구하는 군정철학과 함께 대나무숲 확대 조성을 지속해서 추진하고 있다.

전남 담양군은 대한민국건강도시협의회가 주최한 제6회 대한민국 건강도시상 공모전에서 우수상으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

담양군은 공동정책 분야 기후변화 대응 주제 부문에 ‘천년 대숲, 기후 위기 대응과 건강 살리는 담양’으로 선정돼 10월 개최 예정인 대한민국 건강 도시협의회 정기총회에서 수상할 예정이다.

‘대한민국 건강도시상’은 대한민국건강도시협의회에 가입한 광역 및 기초지방자치단체 회원 도시 중 모범사례를 발굴해 선정하는 건강 도시 공모전이다.

담양군은 2019년 9월 가입 이후 ‘담양군 건강 도시 기본계획 2030’을 수립, 16개의 과제와 44개 지표를 설정해 추진 중이다.

또 대나무를 활용한 건강증진에도 적극적이다.

대나무 비누, 죽녹차 및 대잎차 등 대나무 건강기능 식품과 대나무 소재 건강제품 개발뿐만 아니라 죽녹원을 비롯한 대숲 공원의 군민의 무료 이용, 두발로 죽죽(竹竹) 건강 걷기 대회, 대숲 어린이 건강 교실, 각종 프로그램 등을 운영하며 좋은 반응을 얻었다.

군 관계자는 “앞으로도 자연과 군민의 건강을 최우선하는 정책 추진을 통해 건강한 생태도시 담양을 만들어가겠다”고 말했다.

