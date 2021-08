[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산 화봉고등학교 여자농구부가 ‘제51회 추계 전국남녀고교농구연맹전’에 출전해 정상에 올랐다.

지난 23일 강원도 양구에서 열린 여자 고등부 결승전에서 화봉고는 경북지역 강호인 상주여고를 만나 접전 끝에 70대 64로 꺾고 우승을 차지했다.

화봉고는 지난 7~8월 중 열린 ‘제76회 전국남녀종별선수권대회’와 ‘2021 한국중·고농구 주말리그 왕중왕전’에서 3위를 차지한 이후 이번 대회에서 우승을 맛봤다.

2학년 조은진 선수는 대회 최우수선수상을 염원상 감독과 박정숙 코치는 최우수지도자상을 수상했다.

