강릉서 병원 직원 실수로 '교차 접종 불가' 백신 투여

AZ 2차 접종 대상 40명에 모더나 백신 투여

보건당국 "이상 반응 보인 주민 아직 없지만, 계속 관찰"

[아시아경제 라영철 기자] 강원 강릉의 한 의료기관에서 직원 실수로 교차 접종이 허용되지 않는 백신을 투여한 일이 벌어졌다.

24일 강원도와 강릉시 보건당국에 따르면 지난 23일 오전 강릉 A 의료기관에서 아스트라제네카(AZ) 2차 접종 대상자인 B(72)씨 등 40명에게 모더나 백신을 투여했다.

모더나와 화이자 백신은 모두 mRNA(메신저 RNA) 기반이지만, AZ 백신의 교차 접종은 화이자 백신만 허용하고 있다.

1차로 AZ 백신을 접종한 B 씨 등 주민들은 이날도 AZ 백신으로 2차 접종 예정이었고, 예진표에도 2차 접종은 AZ 백신으로 표기됐다.

보건 당국은 A 의료기관에 최근 입사한 직원이 모더나 백신을 AZ 백신으로 착각해 투여한 것으로 보고 있다.

오접종 사실은 다른 직원에 의해 인지하게 됐으며, 보건 당국은 오접종 대상자들의 이상 반응 여부 등을 관찰하고 있다.

보건 당국 관계자는 "접종한 직원이 백신 종류를 잘못 보거나(착시), 착각한 것으로 보이며, 현재는 별다른 이상 반응이 없다"고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr