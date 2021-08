광주 서구 유덕동 주민자치위원회 ‘온라인 주민총회’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 유덕동 주민자치위원회가 최근 코로나19로 대면접촉을 최소화하기 위해 온라인 생중계를 통해 올해 주민총회를 개최했다.

24일 서구 유덕동에 따르면 이번 주민총회는 상반기 마을사업의 추진상황 보고에 이어 내년 마을의제 발표 및 선정 순으로 진행됐다.

특히 마을 학생들의 다양한 축하공연이 이어져 참여한 주민들의 이목을 집중시켰다.

총회에 앞서 지난 12일부터 18일까지는 발굴된 마을의제의 우선순위를 정하기 위한 사전투표가 온·오프라인을 통해 진행됐으며 주민총회 당일에도 유투브 링크를 통해 투표가 이어졌다.

투표결과 총 9327표 중 유덕동 안전마을 조성이 3260표를 얻어 1순위로 선정됐으며 ▲덕흥동 6하중도 유원지 개발 ▲아마추어를 위한 작은 음악회 개최 ▲외로움이 뭐랑가~ 고독이 뭐랑가~ 순으로 결정됐다.

박생만 유덕동 주민자치위원장은 “코로나19로 모두가 어려운 가운데에도 다양한 의견을 제안해주시고 마을문제에 관심을 가져 주신 주민 여러분께 감사드린다”며 “선정된 의제는 사업화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서구는 관내 18개 동의 온라인 주민총회와 주민투표가 마무리되면, 선정된 의제에 대한 예산 편성 등 완전한 주민자치 실현을 위한 지원을 추진할 계획이다.

