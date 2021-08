전북도, 건설업 등 3개 업종 등록 간소화

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 오는 9월부터 건설업을 비롯해 건설 엔지니어링업과 안전진단 전문기관에 대해 1회 방문으로 신규 등록을 할 수 있도록 원스톱서비스(One-stop)를 제공한다고 24일 밝혔다.

건설업 등록의 경우, 앞으로는 신규 등록 신청시 협회 및 도청에 방문해 등록서류를 접수하게 되면 공무원이 위택스를 활용해 등록면허세 대행신고를 해주게 되고 민원인이 인터넷으로 국민주택채권을 매입하는 절차를 거쳐 결격사유를 발생하지 않으면 등록이 이뤄진다.

전북도에서는 등록신고에 대한 수리절차가 완료가 되면 민원인에게 유선 안내와 함께 등록증을 우편 수령 신청시 등기우편으로 발송도 해주기로 했다.

전북도는 이같은 등록 간소화로 민원인들은 등록에 필요한 시간적, 경제적 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 코로나19 확산 방지를 위한 대면 민원 업무 처리 최소화 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

