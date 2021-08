[아시아경제 임철영 기자] 중앙재난안전대책본부가 태풍 ‘오마이스’ 대응상황을 점검하기 위한 회의를 24일 개최했다.

태풍영향 지역 부단체장과 현장상황관리관이 참석한 이번 회의에서는 밤사이 발생한 태풍 피해 현황 및 대처상황을 점검하고, 당분간 이어질 집중호우 전망과 대응계획을 점검했다.

전해철 중대본부장(행안부 장관)은 선행강우가 계속해서 누적됨에 따라 피해 가능성이 점점 커지는 상황임을 강조하면서 인명피해 가능성이 있는 산간계곡, 하천변, 저지대 등은 계속해서 점검하고 필요한 조치를 취해줄 것을 요청했다.

그는 ”태풍은 지나갔지만, 강한 비가 계속 이어질 예정이라 긴장의 끈을 놓을 수 없다”면서 “특히 지난밤 피해가 발생한 곳은 신속하게 응급복구를 실시해 2차 피해를 막아달라”라고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr